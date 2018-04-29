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Amed Sportif Faaliyetler - Hatayspor: 1-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA) STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Burak Şeker (xxx), Mehmet Kağan Bingöl (xxx), Gökhan Barcın (xxx) AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xxx), Okan (xxx), Cumhur (xxx), Ercan (xxx), Fatih (xxx), Muhammed Burak (xx) (Dk

29 Nisan 2018 21:45

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Burak Şeker (xxx), Mehmet Kağan Bingöl (xxx), Gökhan Barcın (xxx)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xxx), Okan (xxx), Cumhur (xxx), Ercan (xxx), Fatih (xxx), Muhammed Burak (xx) (Dk. 67 Timur xxxx), Mehmet Sıddık (xxx), Ömer (xxx), İbrahim (xxx), Mansur (xxx), Muhammed Yılmaz (xxx) (Dk. 90+6 Ferhat)
HATAYSPOR: Akın (xx), Soner (xx), Oğuz (xx), Hamza (xx) (Dk. 74 Mithat xx), Selim (xx), Yılmaz (xx), Mesut (xx), Sinan (xxx) (Dk. 90 Taha), Sadi (xxx), Murat (xxx), Caner Hüseyin (xxx)
GOLLER: Dk. 73 Timur (Amedspor), Dk. 60 Sinan (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Erdi, Fatih, Mehmet Sıddık (Amedspor), Sadi ve Murat (Hatayspor)

TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta küme düşmeme mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, grup lideri Hatayspor ile Diyarbakır\'da oynadığı maçta 1-1 kaldı. 
60\'ıncı dakikada, konuk ekip Hatayspor\'un sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Murat\'ın ceza sahasına havadan gönderdiği topu iyi takip eden Sinan\'ın şık kafa şutunda top ağlarla buluştu: 0-1
73\'üncü dakikada ev sahibi ekip Amedspor adına gelişen atakta, sol kanatta topla buluşan Mehmet Sıddık, topu koşu halindeki Cumhur\'un önüne bıraktı. Cumhur, düzelttiği topu ceza alanına doğru havalandırdı. Rakibiyle birlikte topa yükselen Timur\'un kafa şutunda top uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 1-1 
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

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