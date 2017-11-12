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Spor

Amed Sportif Faaliyetler - Bucaspor maçından sonra olay!

DİYARBAKIR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 12'nci hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Bucaspor 1-1 berabere kalırken, mücadelenin ardından olaylar yaşandı

12 Kasım 2017 20:17

DİYARBAKIR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 12\'nci hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Bucaspor 1-1 berabere kalırken, mücadelenin ardından olaylar yaşandı.
Diyarbakır\'da oynanan ve 1-1\'lik eşitlikle sonuçlanan karşılaşmadan sonra Bucaspor takımını taşıyan otobüsün stadyumdan ayrılması sırasında bir grup Diyarbekirsporlu taraftar, taşlı saldırı gerçekleştirdi. Taşlı saldırı sonucu hareket halindeki otobüsün camları kırılırken, polis havaya ateş açtı. Polisin müdahalesi sonucu taraftarlar kaçarken, Bucaspor kafilesini taşıyan otobüs, havalimamına gitti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Otobüsün içinden detaylar
-Taraftarlardan detaylar

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