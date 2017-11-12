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Amed Sportif Faaliyetler - Bucaspor: 1-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA) STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Şeref Taştan (x), Hakan Karabalcık (xx), Arif Dilme (x), AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi Yokuşlu (xx), Erdi Bakırcı (xx), Murat Yılmaz (xxx), Cumhur (x), Şahin (x), Oğuz (xxx), Deniz

12 Kasım 2017 19:54

Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Şeref Taştan (x), Hakan Karabalcık (xx), Arif Dilme (x),
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi Yokuşlu (xx), Erdi Bakırcı (xx), Murat Yılmaz (xxx), Cumhur (x), Şahin (x), Oğuz (xxx), Deniz (x) (Dk. 88 Yusuf), Abdullah (xxx), Mansur (xx), Selçuk (x) (Dk. 75 Mustafa Tahir x), Mazlum (xx),
BUCASPOR: Hüseyin (xxx), Veli (x) (Dk. 39 Ömer x), Emre Toraman (x), Onur (x), İbrahim (x), Emin (x) (Dk. 64 Alpay x), İlyas (x), Burak (x) (Dk. 86 Abdullah), Emrer Özkan (xx), Sancar (x), Saruhan (x)
GOLLER: Dk. 2 Murat (Amed Sportif) - Dk. 33 Emre (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Cumhur, Deniz, Yusuf (Amed Sportif) - İbrahim, Sancar, Saruhan, Alpay (Bucaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 12\'nci hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Bucaspor 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
2\'nci dakikada, Murat, sol kanattan atak yapan Abdullah\'ın koşu yoluna yerden bir top kesti, Abdullah çizgiye kadar sürdüğü topu havalandırarak ceza alanına ortaladı, Murat\'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.
17\'nci dakikada, Amed Sportif\'ten Abdullah yine soldan geldi, ceza alanına doğru ortaladı, Murat yine yükseldi kafayı vurdu, Buca kalecisi Hüseyin son bir hamleyle topu tokatlayarak kornere çeldi.
29\'uncu dakikada, Abdullah\'ın ceza alanına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Oğuz, Buca savunması tarafından sert bir müdahaleyle yere düşürüldü. Hakem Şeref Taştan\'ın devam kararına Amed Sportif Faaliyetlerli futbolcuların uzun penaltı itirazları sonuç değiştirmedi. 
31\'inci dakikada, bu kez Amed Sportifli Murat ceza alanı çizgisi üstünde Buca savunması tarafından düşürülmesine hakem bir kez daha devam dedi. Amedsporluların faul itirazları yine sonuç değiştirmedi.
33\'üncü dakikada, ani gelişen bir Buca atağında, Amed Sportif ceza alanında son topla buluşan Emre Özkan topu filelere gönderdi: 1-1.

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