Amed Sportif Faaliyetler - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-0

Selim KAYA/ DİYARBAKIR,(DHA)



STAT: Yeni Diyarbakır Stadı

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Nurettin Dinçer Demir, Hasan Erdoğan

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi- Yiğitcan, Hasan, Ercan (Dk.67 Muhlis), Nezir, Burak (Dk.66 Umut), Sıddık, Ömer (Dk.87 İlyas), Oğuz, Volkan, Mansur

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya- Muhammet, Özgür İleri (Dk.70 Şaban Yılmaz), Samet (Dk.47 Emre), Hüseyin, Göksu, Orhan, İzzet, Mustafa, Özgür Yılmaz, Cem (Dk.46 Harun)

GOLLER: Dk.25 Nezir, Dk.69 Muhammet (kendi kalesine), Dk.79 Sıddık (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Ercan, Oğuz, Volkan (Amed Sportif Faaliyetler), Özgür İleri, Göksu, İzzet, Mustafa (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)



TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 15\'inci hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u 3-0 mağlup etti.

25\'inci dakikada Burak\'ın köşe vuruşunda topa iyi yükselen Nezir, kafa vuruşuyla takımının ilk golünü kaydetti: 1-0.

69\'uncu dakikada topla buluşan Muhlis\'in ortasında, savunma oyuncusu Muhammet\'in kornere göndermek istediği top, ters vuruşla kendi ağlarında buluştu: 2-0.

79\'uncu dakikada Nezir\'in ara pasıyla buluşan Sıddık\'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler\'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



(FOTOĞRAFLI)