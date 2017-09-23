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Spor

Amed Sportif Faaliyetler - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA)   STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Armağan Çekilmez (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx) AMED SPORTİF FAALİYETLER: Zülküf (x), Erdi (x), Okan (x), Murat (xx) (Dk

23 Eylül 2017 21:05

Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA)

 

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Armağan Çekilmez (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Zülküf (x), Erdi (x), Okan (x), Murat (xx) (Dk. 84 Abdullah x), Emin (x) (Dk. 52 Mustafa Tahir x), Şahin (xx), Mehmet Sıddık (xx) (Dk. 78 Selçuk x), Oğuz (xx), İlter (xx), Deniz (xx), Mazlum (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed Birkan (x), Erkan (xx), Agah (xx) (Dk. 79 Abdullah x), Uğur (xx) (Dk. 88 Erhan), Muhammed Akarslan (xx) (Dk. 83 Celal), Emre (xx), Tolga (xx), Mehmet (xx), Muhammed Aran (xx), Medeni (xx), Çağrı (xx)

GOLLER: Dk. 55 (P) Deniz Naki (Amedspor) - Dk. 48 Agah (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Okan, Mehmet Sıddık, Deniz (Amedspor) - Erkan, Muhammed Akarslan, Emre, Tolga ve Muhammed Aran (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

İlk yarıda ev sahibin etkili olduğu ancak gol bulamadığı karşılaşmada konuk ekip de bu yarıda kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısının başında konuk ekip Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Agah ile 48\'inci dakikada 1-0 öne geçti. Bu golden 7 dakika sonra aynı futbolcu bu kez ceza sahasında topa elle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Deniz Naki kullandığı penaltı atışında skoru belirledi. 1-1

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