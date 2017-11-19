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Spor

Amed Sportif Faaliyetler - Afjet Afyonspor: 0-1

Selim KAYA / DİYARBAKIR,(DHA)- STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Suat Güz (xx) AMED SPORTİF FAALİYETLER: Zülküf (x)- Erdi Bakırcı (xx), Okan (xx), Murat (x), Cumhur (x) (Dk

19 Kasım 2017 20:16

Selim KAYA / DİYARBAKIR,(DHA)-
STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Suat Güz (xx)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Zülküf (x)- Erdi Bakırcı (xx), Okan (xx), Murat (x), Cumhur (x) (Dk. 79 İlter x), Şahin (xx), Mehmet Sıddık (xx), Oğuz (xx), Deniz (xx), Abdullah (xx) (Dk. 67 Selçuk x), Mazlum (x) (Dk. 74 Ercan x)
AFJET AFYONSPOR: Bekir (xxx)- Türker (xxx), Bayram (xx), Yasin (xx), Samet (xx), Nazmi (xx), Ali (xx), Emre (xx) (Dk. 78 Ömer x), Oltan (xx) (Dk. 67 Abdulkadir x), Murathan (xx), (Dk. 65 Tuğay xx), Erdi (xx)
GOL: Dk.12 Türker (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Okan, Mehmet Sıddık, (Amed Sportif Faaliyetler) - Bayram (Afjet Afyonspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta oynanan maçta Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, sahasında Afjet Afyonspor\'a 1- 0 yenildi. Maçın tek golünü 12\'nci dakikada Türker kaydetti. 
12\'nci dakikada Afjet Afyonspor sol kanattan Murathan ile kongra bir atak geliştirdi. Murathan\'ın yerden arka direğe ortaladığı topa gerilerden gelen Türker sert vurdu. Meşin yuvarlak Kaleci Zülküf\'ün sağından filelere gitti: 0- 1.
36\'ıncı dakikada Amed Sportifli Mehmet Sıddık, sol kanattan kaleci Bekir dahil 3 futbolcuyu çalımlamasına rağmen açısı daraldığından topu penaltı noktasındaki Murat\'ın önüne yuvarladı. Ancak Murat topu boş kale yerine dışarı gönderdi. 
41\'inci dakikada Amed Sportif kaptanı Deniz, kendisinin düşürülmesiyle kazanılan serbest atıştan topu direkt kaleye vurdu. Son anda Bekir topu tokatlayarak auta gönderdi.
75\'inci dakikada Amed Sportifli Selçuk\'un yerden pasıyla buluşan Deniz, ceza yayına kadar sürdü ve kaleyi yokladı. Top az farkla yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmada kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk ekip Afjet Afyonspor, maçı 1-0 kazandı.

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