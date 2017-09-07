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Amcaya, 14 yaşındaki yeğenine cinsel istismardan 25 yıl hapis cezası

Kemal ATLAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de 14 yaşındaki kız yeğeni İ

07 Eylül 2017 16:21

Kemal ATLAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de 14 yaşındaki kız yeğeni İ.Y.\'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 40 yaşındaki amca Mustafa Y., 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay geçen Mayıs\'ta Eskişehir\'de meydana geldi. Anne ve babası boşanmış olan İ.Y. babaannesinin evine gitti. İddialara göre İ.Y., aynı evde yaşayan amcası Mustafa Y.\'nin kaldığı odada amcasıyla birlikte içki içti. İ.Y., amcasının isteği üzerine ona masaj yaptı ve yatakta onun yanına yattı. Alkolün etkisiyle sızıp kalan genç kız, iddialara göre uyandığı amcasının kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini farketti.
Olayı annesine anlatan İ.Y. daha sonra polis merkezine giderek amcası Mustafa Y.\'den şikayetçi oldu. İ.Y., amcasının daha önce de kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen amca Mustafa Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mustafa Y.\'nin yargılanmasına bugün Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Sanık Mustafa Y. duruşmada da suçsuz olduğu, yeğeninin kendisine iftira atığını öne sürerek şunları söyledi:
\"Yeğenim İ.Y. ailevi problemlerinden dolayı yanımıza geldi. Babası M.Y. geceleri takside çalıştığı için genellikle yeğenimle ben ilgileniyordum. Kesinlikle yeğenimle aynı yatakta yatmadım. Kendisine karşı cinsel açıdan suç teşkil eden herhangi bir eylemim olmadı. Olaydan önce yaşantısından dolayı kendisine tokat atmıştım. Attığım tokat nedeniyle bana \'Bunun acısını senden çıkartacağım\' dedi. Bana iftira atıyor. Ben suçsuzum.\"
Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, amca Mustafa Y.\'yi alıkoyma suçundan beraat ettirirken, zincirleme cinsel istismar suçundan ise 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.


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