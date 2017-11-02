Amcasının zincirlediği 12 yaşındaki çocuk yetiştirme yurdunda

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de eve geç gittiği için yanında kalan amcası İzzet T. tarafından ayak bileklerinden zincirlenen 12 yaşındaki M.T., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı yetiştirme yurduna verildi. Gözaltına alınan amca ise serbest bırakıldı.

Babasını 1 yaşındayken kaybeden, iddiaya göre annesi de evi terk eden M.T., 2 kardeşiyle birlikte Van\'dan Eskişehir\'e gelerek Emek Mahallesi\'nde oturan babaannesinin yanında kalmaya başladı. M.T., akşamları eve geç gittiği için aynı evde kaldıkları amcası İzzet T. tarafından ayak bileklerinden zincirlendi. Ayakları zincirli halde dışarı çıkan M.T., kendisini gören inşaat işçileri tarafından demir makasla kesilen zincirlerden kurtuldu. İşçilerin polisi aramasının ardından gözaltına alınan amca İzzet T., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayın ardından M.T., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından yetiştirme yurduna yerleştirildi.

Amca İzzet T.\'nin isimlerinin yazılmasını istemeyen babası ile kardeşi, çocuğun gece saatlerinde eve geldiğini öne sürdü. İzzet T.\'nin kardeşi, \"M.T., babası öldüğünde bir yaşındaydı. Annesi de gittiğinden çocuğu yetiştirme yurduna verdiler. Biz bu çocuğa işkence edecek olsaydık yurttan alıp başımıza bela etmezdik. Benim kanımdır ciğerimdir. Bizde böyle bir şey olmaz. İçeride ekmeği var, suyu var, interneti var, bilgisayarı var ama çocuk eve gelmiyor. Gece 1\'de ya da 2\'de eve geliyor. Sizin de çocuklarınız var. Her gün eve gelmediğinde, madde içtiğinde siz ne yaparsınız?\" diye konuştu.

Çocuğun dedesi de \"M.T.\'yi okula verdik. Okumadı, kaçtı. Babaannesi ile ben peşinde dolaşıyorduk. Çare bulamadık. Geceleri geç geldiği zaman biz korkuyorduk\" dedi.



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