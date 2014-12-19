Amcasının oğluyla zorla evlendirilmek istenen genç kız kendini astı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 18 yaşındaki genç kız M.C.'nin istemediği halde amcasının oğluyla evlenmeye zorlandığı için intihar ettiği ileri sürülürken, bazı yakıları gözaltına alındı.

Hilvan'a bağlı Yukarı Kamışlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, dedesi ve diğer yakınları M.C.'nin, amcasının oğlu ile evlenmesini istedi.



Bu isteğe karşı çıkan M.C., ailenin kendisini zorla evlendireceklerini söylemesi üzerine bugün öğleden sonra yalnız olduğu sırada kendisini oturdukları odanın tavanına iple astı.

Bir süre sonra eve gelen yakınları M.C.'yi ipte asılı buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede M.C.'nin öldüğü belirlendi. Genç kızın cesedi, jandarmanın evde yaptığı inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma başlatan ve genç kızın amcasının oğluyla evlenmemek için intihar ettiği iddiaları üzerine jandarmanın M.C.'nin dedesi, annesi ve bazı yakınlarını gözaltına aldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.