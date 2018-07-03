Amcasının 'DEAŞ komutanı' diye ihbar ettiği sanığa tahliye

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, DEAŞ terör örgütü içinde \'komutan\' olduğu iddiasıyla öz amcası R.E.H. tarafından ihbar edilerek tutuklanan Suriye uyruklu Velid El Hasan (26) tahliye edildi.

Kayseri\'de, geçen 12 Nisan\'da amcası R.E.H. tarafından, hakkında, DEAŞ\'ın Menbiç\'teki komutanları arasında yer aldığı iddiasıyla ihbarda bulunulması sonrası işsiz Velid El Hasan, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. DEAŞ şüphelisi El Hasan, Adli Tabiplik\'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık Velid El Hasan ile avukatı hazır bulundu. Tercüman eşliğinde ifadesi alınan El Hasan, Suriye\'nin Menbiç kentinde DEAŞ saflarında yer aldığı iddialarını redderek, beraatini istedi. Mahkeme başkanının, amcası tarafından ihbar edildiğini söylemesi üzerine El Hasan, \"Amcam ile aramızda herhangi bir husumet yoktu. Neden böyle bir ihbarda bulundu, bilmiyorum. DEAŞ\'ın komutanı olduğumu söylemiş. O dönemde Suriye\'de imamdım. İmam olan herkesi orada komutan görürlerdi\" cevabını verdi. DEAŞ ile irtibatı olmadığını da öne süren Velid El Hasan, \"DEAŞ bizim bölgemize geldiğinde imamlık görevimi yapmaya devam ettim. 50 dolar karşılığı imamlık mesleğimi yapıyordum\" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanık Velid El Hasan\'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 17 Temmuz\'a erteledi.