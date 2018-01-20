Amcasını öldürdü, 17 yıl sonra yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, 2001 yılında amcası Mehmet Yeşiltaş\'ı kalaşnikof tüfekle vurarak öldüren Ömer Yeşiltaş (33), 17 yıl sonra jandarma tarafından İzmir\'in Torbalı ilçesinde yakalandı.

Olay, 7 Kasım 2001\'de, Söke\'nin Akçakonak Mahallesi\'nde meydana geldi. Ömer Yeşiltaş, 17 yıl önce henüz 16 yaşındayken, tartıştığı amcası Mehmet Yeşiltaş\'ı, kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdü. Yeşiltaş, olaydan sonra kaçtı. Jandarma, cinayet şüphelisini her yerde aramaya başladı. Ömer Yeşiltaş\'ı yakalamak için Aydın il Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. Kurulan ekip, şüphelinin peşine düştü. Yapılan araştırmalar sonrasında Yeşiltaş\'ın yüzde 70 bedensel engelli kardeşi Y.Y.\'nin (31) kimliğini kullandığı öğrenildi. Jandarma ekipleri Ömer Yeşiltaş\'ın İzmir\'in Torbalı ilçesinde yaşadığını belirledi. Geçen perşembe sabahı eve operasyon düzenledi. Ömer Yeşiltaş, kardeşi Y.Y.\'nin kimliği ile birlikte yakalandı. Torbalı\'dan Söke\'ye getirilen Yeşiltaş, 2 günlük sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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