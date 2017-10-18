Amcasını demir sopayla dövdü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde Ali Ü., işyerininin faturalarını ödemediği için uyardığı yeğeni Savaş Ü. tarafından demir sopayla dövülerek ağır yaralandı.

Olay, Keşan\'ın Büyük Cami Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi\'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Ali Ü., kendisine ait işyerini kira vermeden işleten ve son 3 aydır elektrik faturasını ödemeyen yeğeni Savaş Ü.\'yü faturaları ödemesi konusunda uyardı. Savaş Ü., amcası Ali Ü.\'ye işyerindeki demir sopayla saldırdı. Ağır yaralanan Ali Ü., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Savaş Ü., polis tarafından yakalanarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ali Ü.\'nün hastanenin beyin cerrahisi servisinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Savaş Ü. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.