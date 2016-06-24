Amcası Emre Mor'un Türkiye'de desteklediği takımı açıkladı

EURO 2016'da Türk Milli Takımı'ndaki performansıyla en çok konuşulan futbolculardan olan Emre Mor'un amcası genç futbolcunun Türkiye'de Galatasaray'ı desteklediğini söyledi.

Uşak’ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatar Kasabasında yaşayan amca Özay Mor, Emre Mor’un yeşil sahada sergilediği performansı gururlanarak takip ettiklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, "Kulüpte maçları, antrenmanları olurdu, biz ’gitme’ dediğimiz zaman ortalığı ayağa kaldırır, camları aşağı indirirdi." diyen Özay Mor, şöyle konuştu:

"İyi bir futbolcu olacağını o zamandan anlamıştık. Topla yatar topla kalkardı. Antrenörleri onun bir cevher olduğunu söylerdi. Her zaman, bir gün ünlü futbolcularla forma giyeceğini ve bizim de onu televizyondan izleyeceğimizi söylerdi. Tabi biz bu kadarını beklemiyorduk. Ama şu anda televizyondan maçlarını izleyerek gurur duyuyoruz."

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor'un Galatasaray taraftarı ve Cristiano Ronaldo hayranı olduğunu da söyleyen Özay Mor, "Emre'nin idol olarak gördüğü futbolcu Cristiano Ronaldo'ydu. Odasına girdiğimiz zaman Ronaldo'nun posterlerinden duvar gözükmezdi." ifadelerini kullandı.

Yeğeninin her yıl kendilerini ziyaret için Uşak'a geldiğini, motosiklete binmeyi sevdiğini, arada halı saha maçı yaptığını anlatan Özay Mor, Emre'nin çocukluğuyla ilgili basında yetimhanede büyüdüğü yönünde yanlış haberlerin yer aldığını belirtti. Bu haberlerin kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Özay Mor, "Emre hiçbir zaman yetimhanede kalmadı. Basında çıkan haberlerde, 'Emre yetimhanede büyüdü', 'çocukken babası hapishaneye girdi, annesi Emre'yi terk etti' gibi söylentiler geçiyor. Bunların gerçek bir yanı yok. Emre'nin annesi ve babası her zaman onun yanında oldu. Bizde yetimhaneye düşecek çocuk yok. Babası bir sene cezaevinde yattı, bir ayrılık yaşadılar o da bitti." şeklinde görüşlerini aktardı.