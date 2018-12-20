Amcalarının kiraya verdiği evi soyan 2 kardeş tutuklandı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, amcalarının kiraya verdiği eve giren 2 kardeş evdeki 5 bilezik, 4 kolye parçası, 7 yüzük, 1 çift küpe, 2 cep telefonu ve 470 lira para çaldı. Polis operasyonu ile yakalanan kardeşler H.K. ve C.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, Ulus Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, amcalarının kiraya verdiği eve yanlarında ki yedek anahtar ile giren H.K. ve C.K., yatak odasındaki 5 bilezik, 4 kolye parçası, 7 yüzük, 1 çift küpe, 2 cep telefonu ve 470 lira parayı alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri hırsızlık olayını ev sahibinin yeğenleri olan H.K. ve C.K.\'nın yaptığını belirleyerek operasyonla gözaltına aldı. Çalınan eşyalar ise şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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