Amca Garipoğlu, serbest bırakıldı

'Münevver Karabulut' cinayeti zanlısı Cem Garipoğlu'nun amcası işadamı Hayyam Garipoğlu, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle sevk edildiği mahkeme tarafından delil durumundan serbest bırakıldı.



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Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun işadamı amcası Hayyam Garipoğlu, sorgusu sonrası savcılık tarafından tutuklanma istemiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece delil durumundan serbest bırakıldı.

'Ailemiz 7 aydır linç ediliyor'

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hayyam Garipoğlu, 'Ailemiz 7 aydır linç ediliyor' dedi.

Cinayet gecesi nerede olduğu soruları üzerine 'Ben evimdeydim, şahitlerim var' cevabını veren Garipoğlu, 'Bir cinayete nerede görülmüş bu kadar ilgi gösterildiği' dedi.

Bu cinayeti bir adam yaptı, biz de gerekli cezayı çekmesinden yanayız. Ama lütfen bundan dolayı bütün aile yargılanmasın"



Garipoğlu, 'Cem artık bir adam elbette işlediğin suçun cezasını çekmeli ancak suç aileye çektirilmemeli' diyerek sadece Cem'in babası Nida Mehmet Garipoğlu'nun suçsuz yere hapi yattığını söyledi.

Neden göz altına alındı?



Şoför Ahmet Batur, dün, ifadesinde Cem Garipoğlu'nu bir süre saklandığı Beylikdüzü'ndeki evden babası Mehmet Nida Garipoğlu ile Hayyam Garipoğlu götürdüğünü iddia etti.

Batur'un iddiası üzerine savcılığın talimatı ile Hayyam Garipoğlu dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Garipoğlu'nun polisteki ifadesinde, Cem Garipoğlu'nu Beylikdüzü'ndeki evden aldığı yönündeki iddiaları kabul etmediği öğrenildi.



"Olay gecesi baba Nida ile konuştum"

Poliste yapılan sorgusunda İşadamı Hayyam Garipoğlu “O gece Mehmet Nida beni aradı. Konuştuk. Ancak cinayet olayından hiç bahsetmedi. Zaten her akşam konuşurduk. Belki aradığı saatte olaydan haberi yoktu. Zaten o saatte Etiler’de bulunan evimdeydim. Gece boyunca hiç dışarı çıkmadım. Bir çok şahit gösterebilirim“ dedi. Cem G.’nin kaçırılmasında hiç rol oynamadığını ve nerede saklandığını bilmediğini söyleyen Hayyam Garipoğlu “Ben Cem’in cinayet işlediğini kız kardeşimin telefonu ile öğrendim. İlk öğrendiğimde çok şaşırdım. Ancak onun kaçmasına yada saklanmasına kesinlikle yardımcı olmadım“dedi.



"Şoför yalan söylüyor'

Makam şoförü Ahmet Batur’un neden böyle bir ifade verdiğine anlam veremediğini söyleyen Hayyam Garipoğlu “Şoförün ifadesi yalan. Ben böyle bir olayın içine girmedim. Çalışanlarım beni sevmiyor olabilir. Ya da rakiplerim tarafından kandırılıp böyle bir ifade vermiş olabilirler“ dedi.



Hayyam Garipoğlu sorgusunun tamamlanmasının ardından Sultanahmet Adliyesi'ne getirildi.



"Cem Gariboğlu'nu siz mi kaçırdınız?" sorusu

Elleri kelepçeli olan Garipoğlu, basın mensuplarının "Cem Gariboğlu'nu siz mi kaçırdınız?" şeklindeki sorusuna, "Hayır. Deli misiniz ben niye kaçırayım?" karşılığını verdi.

Garipoğlu, daha sonra soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Faruk Erşen Yılmaz'ın odasının bulunduğu bölüme alındı.



Garipoğlu'nun savcılık sorgusu da tamamlandı. Hayyam Garipoğlu, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevkedildi. Tutukluluk isteminin nedeni ise "suçluyu kayırmak" olarak açıklandı.