Ambulansta sağlık personelini taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Samsun'da kendisini hastaneye götüren 112 sağlık personeline 'ambulans içinde elle tacizde bulunduğu' iddia edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesi'nde parkta alkol komasına girdiği iddia edilen İ.G.'yi (34) gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülmek İ.G.'nin araç içinde sağlık görevlisi 29 yaşındaki taciz ettiği iddia edildi. Şikâyet üzerine polis tarafından gözaltına alınan İ.G., Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan İ.G., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren İ.G. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.