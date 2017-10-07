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Ambulansta oksijen tüpü patladı, hasta yanarak öldü (2)

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanlığı, ambulanstaki 2 oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hasta 58 yaşındaki İsmail Sargın'ın yanarak öldüğü olayla ilgili yazılı açıklama yaptı

07 Ekim 2017 15:47

SAĞLIK BAKANLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı, ambulanstaki 2 oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hasta 58 yaşındaki İsmail Sargın\'ın yanarak öldüğü olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
\"Burdur\'da meydana gelen müessif hadisede ambulansla hasta nakli yapılırken oksijen tüpü patlaması sonucu hasta İsmail Sargın yaşamını yitirmiştir. Olayda yanık tespit edilen hasta yakını ve ambulans personeli Burdur Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınmıştır. Yaşanan üzücü olayla ilgili Burdur İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari inceleme, savcılık tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılacak inceleme sonucunda ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Üzücü olay sonucu vefat eden İsmail Sargın\'a Allah\'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Olayda araç içinde bulunan ve yaralanan hasta yakını ve sağlık personelimize acil şifalar diliyoruz.\"

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