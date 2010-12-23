-AMBULANSTA HASTA YERİNE ''KAÇAK SİGARA'' BAŞKALE (A.A) - 23.12.2010 - Van'ın Başkale ilçesinde Jandarma kontrol noktasından siren çalarak geçmeye çalışan ambulansta yapılan aramada, 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye sık sık gelen E.A. yönetimindeki bir ambulansı takibe aldı. İlçe merkezinde ambulansa malzeme yüklendiğini belirleyen ekipler, siren çalarak ilçeden ayrılan ve Bebleşin Jandarma noktasından geçmeye çalışan ambulansı durdurdu. İçinde hastanın bulunmadığı ambulansta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurda getirildiği belirlenen 20 bin paket sigara bulundu. Olayla ilgili sürücü E.A ile yanında bulunan V.V. gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yaptıkları incelemede, E.A. ile V.V'nin, sigara kaçakçılığı yapmak üzere Ankara'da özel bir hastaneden ambulans kiraladığını belirledi.