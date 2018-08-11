Ambulanssız sevke soruşturma izni verilmemesine itiraza ret

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nden başka bir hastaneye ambulans tahsis edilmeden sevk edilen ve ameliyatla alınan 25 haftalık bebeği 7 gün sonra ölen Emel Berber\'in (23) şikayeti üzerine Zonguldak Valiliği\'nin soruşturma izni vermemesi üzerine itiraz ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi de ailenin başvurusunu reddetti. Valilik ve idare mahkemesi kararında ambulanssız sevk konusuna yer verilmediğini iddia eden eşi Aykut Berber, \"Biz ambulans niye verilmedi diyoruz. Ambulansın niye verilmediği bize açıklansın\" dedi.

18 Aralık 2017\'de meydana gelen olayda, evde rahatsızlanması üzerine Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne götürülen 6 aylık hamile Emel Berber, doğumun başlaması üzerine hastaneye yatırıldı. Nöbetçi doktor A.Ö., bir süre sonra Emel Berber\'i Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk etme kararı aldı. Doğumu başlayan Berber için ambulans tahsis edilmedi. Berber, o sırada iş yerinde olan eşi Aykut Berber\'i arayarak durumu bildirdi. 14 kilometre uzaklıktan hastaneye giden Aykut Berber, eşi ve sevk kağıdını alarak kendi aracıyla eşini 16 kilometre uzaklıktaki hastaneye götürdü. Acil ameliyata alınan genç kadının dünyaya gelen erkek bebeği \'Barış Ada\' 7 gün sonra hayatını kaybetti. Emel ve Aykut Berber çifti, bebeklerini Çaycuma ilçesine bağlı Yazıbaşı köyünde toprağa verdi.

VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Emel-Aykut Berber çifti, ambulansız sevk yapan nöbetçi doktor A.Ö. hakkında görevi ihmal etmekten Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturma izni istediği Zonguldak Valiliği İl İdare Kurulu 9 Mart 2018\'de verdiği kararda, doktorun tıp kurallarına uygun olarak hastayı muayene ettiğini ve sevkini gerçekleştirdiğini belirterek A.Ö. hakkında soruşturma izni vermedi. Ambulans tahsis edilmeden sevkin gerçekleştirildiği konusunda kararda herhangi bir bilgi yazmadığını iddia eden Berber ailesi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi\'ne itirazda bulundu.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Ankara Bölge İdare Mahkemesi\'nin geçen 9 Temmuz\'da valiliğe gönderdiği kararda, yapılan itirazı reddetti. Kararda, valiliğin kararındaki gibi ambulanssız sevke değinilmedi. Ailenin şikayeti olarak sadece Emel Berber ve bebeğinin hayatının riske atıldığı iddiası gösterildiği kararda, \"Ön inceleme raporu ve eki belgelerin, isnat edilen eylemden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olmadığı anlaşıldığından adı geçen hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara yapılan itirazın reddine karar verildi.\" denildi.

\'ADALETE İNANCIM KALMADI\'

Emel Berber, gelen kararla tekrar yıkıldığını söyledi. Birçok kez ifadelerinde yer vermelerine rağmen ambulanssız sevk konusunda gelen karar yazılarında herhangi bir cümle geçmediğini ifade eden Emel Berber, şöyle dedi:

\"Adalete, hiçbir şeye inancım kalmadı. Ben yine de bu olayın peşini bırakmayacağım. İtiraz reddedilse de tekrar başvuracağım. Elimden geleni yapacağım. Biz o halde istenilen belgeleri topladık. Sevk kağıdını yeniden istedik. Bize farklı sevk kağıdı verdiler. Bu bile yaptıkları hatayı gösteriyor. En ufak hastaya ambulans veriliyor ama bana ambulans verilmiyor ve eşim gelip beni hastane acil servisinden alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a ulaşmaya çalışacağım. Bu olay her yönüyle bana zarar verdi. Ruh halim hala toparlanamadı.\"

\'AMBULANSIN NİYE VERİLMEDİĞİ BİZE AÇIKLANMALI\'

Yeterli delil ve belge bulunmadığı yönünde kararın kendilerini rahatlatmadığını ifade eden Aykut Berber ise, \"Biz ambulans niye verilmedi diyoruz. Ambulansın niye verilmediği bize açıklansın. Bununla ilgili kararda hiçbir şey yazmıyor. Valilik soruşturma izni vermedi. Yeterli delil olmadığı için itirazımız reddedildi. Belgeler eksik diyor. Bu belgeleri kendilerini toplayıp araştırıyorlar. Biz bulduktan sonra ne anlamı kalıyor. Biz araştırılmasını talep ediyoruz onlar yeterli delil yok diyor. Böyle olmaması lazım bence. Ortada bir suç var ama yeterli delil mi yok? Ambulanssız eşimi sevk eden doktorun cezasını çekmesini istiyorum. \" dedi.

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