Ambulanssız sevk edildiği hastanede doğan bebeği öldü

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, başvurduğu hastanenin nöbetçi doktoru A.Ö. tarafından muayene edildikten sonra doğumun başladığı söylenerek başka bir hastaneye ambulans tahsis edilmeden sevk edilen Emel Berber\'in (23) acil ameliyatla alınan 25 haftalık bebeği, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Berber çifti, bebeklerinin ihmal kurbanı olduğu iddiasıyla, doğum başlamasına rağmen ambulansız sevki gerçekleştiren doktor hakkında Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

On Temmuz Mahallesi\'nde oturan 6 aylık hamile Emel Berber, 18 Aralık\'ta evde rahatsızlanınca ailesi tarafından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne götürüldü. Emel Berber\'i nöbetçi doktor A.Ö. muayene etti. İddiaya göre, erken doğum olabileceğini söyleyen doktor A.Ö., genç kadına hastaneye yatışını yapacağını söyledi. Ancak bir süre sonra sevk etme kararı alan doktor A.Ö., aileye ambulans tahsis edemeyeceklerini, kendi araçlarıyla veya taksi ile sevk edecekleri hastaneye gitmeleri gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine çalıştığı iş yerinden hastaneye gelen Aykut Berber, eşini kendi aracıyla sevk kağıdıyla birlikte 14 kilometre uzaklıkta Kozlu ilçesinde bulunan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne götürdü. Acil serviste kontrolü yapılan Emel Berber hemen ameliyata alınarak sezaryenle doğumu gerçekleştirildi. Çift, dünyaya gelen erkek bebeklerine \'Barış Ada\' adını verdi. Yoğun bakıma alınan \'Barış Ada\', 25 Aralık saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Gözü yaşlı çift, bebeklerinin cansız bedenini Çaycuma ilçesine bağlı Yazıbaşı köyünde toprağa verdi.

ÜNİVERSİTE, AMBULANSIZ SEVKİ KAYIT ALTINA ALDI

BEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, ambulansız sevk edilen Emel Berber için hazırladığı ön tanı raporuna kanaması olan hastanın ambulanssız sevk edildiğini, \'Erken doğum yapabileceği söylenerek yeni doğan bakım ünitesinde yer sorgulanmadan ayaktan sevk ile yönlendirilmiş\' cümlesiyle belirtti. Emel Berber, kendisine uygulanan tedavi ve uygulamaların yanlış olduğunu ve bunun sonucunda bebeğini kaybettiğini söyledi. Sevk edildiği hastanede kendisiyle yakından ilgilenildiğini ve bebeğin kurtarılması için büyük çaba sarf edildiğini ifade eden Emel Berber, şöyle dedi:

\"Ben evde kasık ağrılarım başladı. Kadın doğuma gittim. Doktor 20 dakika sonra beni ultrasona aldı ve \'Belki erken doğum olabilir\' dedi. \'Burada yatışını sağlayacağım\' dedi. Alttan muayene ederken kanamam başladı. Hap verdiler. Ondan sonra kayınvalidemi çağırdı içeri. Ben yataktaydım o sıra. Sancılarım da artmaya başladı. İçeri giren kayınvalideme doğumun başladığını, ne hastanenin ne de tıp fakültesinin ambulans verebileceğini, beni tıp fakültesine sek ettiğini söyledi. \'Arabanız var mı?\' diye sordu. \'Aracınız varsa gidin, yoksa taksi tutun\' dedi. Eşimi işten çağırdık. Devletin ambulansını sen bana niye tahsis etmiyorsun? Belki arabamız yok, taksiye verecek paramız yok. Apar topar eşim geldi. Bir şekilde tıp fakültesine ulaştık. Oradaki ultrasonda bebeğim ters dönmüş ve rahme sıkışmış olarak görüldü. Acilen ameliyata aldılar. Kadın doğum hastanesindeki doktoru aradılar ve bu şekilde bir hastanın ambulansız ve fakülteye bilgi verilmeden gönderilemeyeceğini söylediler.\"

SAĞLIK BAKANI\'NA ŞİKAYET DİLEKÇESİ GÖNDERDİ

Doktor A.Ö.\'den şikayetçi olduğunu söyleyen Emel Berber, \"Beni gönderdiğinde zaten çocuğun ayağı rahimden çıkmış. Beni öyle göndermiş. Ben bir şeyler hissettim ama ilk doğum olduğu için çok bir şey de anlayamadım. Sevk edildiğim hastanede bebeğin ayağın ters döndüğünü görüne apar topar almak zorunda kaldılar. 2 yıl çocuk sahibi olamayacağım. Zor bir süreçti. O sırada kimliğini de çıkarttık. Sağlık Bakanı\'na şikayet dilekçesi yazdım. Peşini bırakmayacağım. Bundan sonra başka anne ve babaların canı yanmasın. Bu olay hastanede duyulunca birçok aile bana destek oldu. Başka ailelerin canı bu şekilde yanmasın. Evlat acısı çok zor\" dedi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Baba Aykut Berber bebeğini kaybettiği için büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Sorumluların cezasın çekmesini istediğini ifade eden Aykut Berber, \"Annem beni aradı ve Emel\'in acil sevk edilmesi gerektiğini ve ambulans verilmediğini söyledi. Ben hemen hastaneye gittim. O an tek düşüncem eşim ve çocuğumun hayatıydı. Eşimi araçla tıp fakültesine götürdüm. Orada doktorlar yardımcı oldu. Eşimi biraz daha geç getirmiş olsaydım eşimi de kaybetme riskim olduğunu söylediler. Savcıya şikayette bulunduk. İfademizi verdik. İnşallah gerekenin yapılacağına inanıyoruz\" diye konuştu.

Suçlanan Dr. A.Ö.\'nün görev yaptığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nin Başhekimi Dr. Mustafa Karadeniz, \"Hasta hızlı bir şekilde sevk edildiği hastaneye ulaşması için kendi araçlarıyla gönderildi. Eğer biz 112\'ye haber verseydik, farklı iller de dahil yeni doğan servisleri yoğun bakım ünitelerinde yer aranacaktı. Biz bunların yaşanmaması, vakit kaybı olmaması için hastayı hızlı bir şekilde kendi araçlarıyla gönderdik\" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise konuyu inceleyeceklerini belirtti.



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