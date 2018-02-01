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Ambulansla getirildiği hastanede çatışa çıkıp intihara kalkıştı

Tarık ARSLAN/KMUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'da, borçları nedeniyle sinir krizi geçiren 26 yaşındaki İ

01 Şubat 2018 23:17

Tarık ARSLAN/KMUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA\'da, borçları nedeniyle sinir krizi geçiren 26 yaşındaki İ.A.,  götürüldüğü Mudanya Devlet Hastanesi\'ni birbirine kattı. Acil servisten kaçarak hastanenin çatısına çıkarak intihara kalkılan ve burada jiletle vucudunu kesen İ.A., Hastane Başhekimi Dr. Ömer Faruk Mete ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun tarafından ikna edildi.
Bursa\'da simit satarak geçimini sağlamaya çalışan 2 çocuk babası İ.A. bugün Merkez Osmangazi İlçesi Geçin Mahallesi\'ndeki evinde iddiaya göre ödeyemediği borçları nedeniyle sinir krizi geçirdi. Kendini kötü hissettiğini belirten İ.A., 112 Acil Servis\'ten yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri İ.A.\'yı, yakında bulunan Mudanya Devlet Hastanesi\'nin acil servisine götürdü. Acil serviste kendisine sakinleştirici iğne vurulmak istenen İ.A. kaçarak hastanenin çatısına çıktı.
Çatıdan sarkan İ.A. için polis ve itfaiye ekipleri hastaneye gelerek önlem aldı. Bu arada hastane Başhekimi Dr. Ömer Faruk Mete ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun çatıya çıkarak İ.A.’yı ikna etmek istedi. Zaman zaman çatıdan sarkan ve vucudunu jilet ile kesen İ.A., uzun süren uğraş sonucu ikna edilerek çatından indirildi.
Acil serviste müdahalesi yapılan İ.A. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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