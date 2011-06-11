-AMBULANSIN SÜRGÜLÜ KAPISI YERİNDEN ÇIKINCA ŞANLIURFA (A.A) - 11.06.2011 - Şanlıurfa'da, beyin kanaması şüphesiyle ailesi tarafından yanlışlıkla çocuk hastanesine getirilen 26 yaşındaki inşaat işçisi, burada yapılan müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edilmek istenirken bindirildiği ambulansın sürgülü kapısı arızalandı. Kapıyı tutma görevi ise bir polis memuruna düştü. Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi olduğu ve bir hafta önce evlendiği öğrenilen Medet Kaçkın (26), iş dönüşü geldiği Eyyübiye Mahallesi'ndeki evinde fenalaşarak, oturduğu koltuktan düştü. Yakınları tarafından özel bir araçla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ulaştırılmak istenen Kaçkın, yanlışlıkla birkaç yüz metre mesafedeki Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Araçtan indirildiği sırada kalbi duran ve hastanenin acil servisinde görevli çocuk doktorlarının ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansta elektroşok cihazıyla yapılan müdahalenin ardından yeniden yaşama döndürülen Kaçkın'ın, Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bu sırada Kaçkın'ın öldüğünü zanneden yakınları ise hastaneye gelerek, acil servis önünde toplandı. Hastane önünde oluşan kalabalığın arasında başka bir hastaneye sevk edilmek istenen Kaçkın'ın bindirildiği ambulansın sürgülü kapısı kapatılmak istenirken yerinden çıktı. Sağlık ekipleri ve güvenlik görevlilerinin birkaç dakikalık çabasına rağmen kapı yerine oturtulamayınca, araca binen bir polis memuru kapıyı tutarak, Medet Kaçkın yaklaşık 200 metre uzaklıktaki HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine ulaştırıldı. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahale edilen Kaçkın'ın, beyin kanaması geçirdiğinden şüphelenen doktorlar, o esnada hastanede beyin cerrahı bulunmadığı için hastayı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada yoğun bakıma alınan Kaçkın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.