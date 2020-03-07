Ambulansın çarptığı araç telefon direğindeki halata asılı kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında asılı kaldı.
Güneri Caddesi kavşağında yaşanan kazada, Kozan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı kent merkezine götüren Atilla A. yönetimindeki ambulans, Bilal Kökyıldırım yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin sabit durmasını sağlayan halatta asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye gönderildi. (DHA)