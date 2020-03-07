T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ambulansın çarptığı araç telefon direğindeki halata asılı kaldı

Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

07 Mart 2020 13:03

Adana'nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında asılı kaldı.

Güneri Caddesi kavşağında yaşanan kazada, Kozan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı kent merkezine götüren Atilla A. yönetimindeki ambulans, Bilal Kökyıldırım yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin sabit durmasını sağlayan halatta asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye gönderildi. (DHA)

ETİKETLER

adanakazaambulans
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24