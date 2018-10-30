Ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi; duvarlarında çatlak oluşan anaokulu tahliye edildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu'nun zemin ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Okul çökme ihtimaline karşı tahliye edildi.

Bu sabah saat 07.50 sıralarında tek katlı anaokulu binasında çatlama sesleri duyuldu. Binadaki bir sınıfta, mutfak kısmında ve kalorifer kazanı dairesinde duvarlarda derin çatlaklar görüldü. Öğretmenler, öğrenci ve velileri binadan tahliye etti.

Polis bölgede emniyet şeridi çekti. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan da olay yerine gelerek, velilerin, öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Binanın zemininde de çökme meydana geldi. Şu anda binada giriş çıkışa izin verilmiyor.