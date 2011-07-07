-AMBULANS UÇURUMA YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 7 YARALI KASTAMONU (A.A) - 07.07.2011 - Kastamonu'da, diyaliz hastalarını taşıyan ambulansın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Devrekani ilçesinden Kastamonu'ya hasta taşıyan S.B. yönetimindeki 37 AS 932 plakalı ambulans, Devrekani-İnebolu yol ayrımında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Ambulansta bulunan Şerife Buğday (64) ve Hatice Çendik (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü S.B, Dursun Can, Hüseyin Çeltik, Sebahat Olgun, Nilgün Buğdaycı, Cemile Çam ve Cihan Güner yaralandı. Yaralılar Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.