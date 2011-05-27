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AMBULANS TIRLA ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ MALATYA (A.A)

27 Mayıs 2011 20:29

-AMBULANS TIRLA ÇARPIŞTI: 3 ÖLÜ MALATYA (A.A) - 27.05.2011 - Malatya'nın Kuluncak ilçesinde ambulansın tırla çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hekimhan Devlet Hastanesinden hasta Ali Çelik (56) ile eşi Kudret Çelik'i (52) alan Rifat Şekerci yönetimindeki 44 KV 454 plakalı ambulans, Kuluncak ilçesi yakınlarındaki Sütlüce mevkisinde, benzinlikten çıkmaya çalışan 06 DC 7499 plakalı tıra çarptı. Kazada, hasta ve yakını ile ambulans şoförü hayatını kaybetti.  Ambulansta yaralanan Dr. Bilgen Tecimer, sağlık memuru Meryem Akman ve sağlık personeli Levent Yağmur olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya'daki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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