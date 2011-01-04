-AMBULANS TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI ÇANAKKALE (A.A) - 04.01.2011 - Çanakkale'de, hasta taşıyan ambulans, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, ambulansta taşınan hasta hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yenice Devlet Hastanesinde ağır grip teşhisiyle tedavi gören Ahmet Ay, (24) durumunun ağırlaşması üzerine Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ahmet Ay, Mehmet Seyhan'ın kullandığı, 17 FA 521 plakalı ambulansa konularak akşam saatlerinde Çanakkale'ye doğru yola çıkarıldı. Çanakkale'ye 32 kilometre kala, Balaban mevkisinde sağ ön lastiğinin patladığı bildirilen ambulans, kontrolden çıktı. Saat 21.00 sularında meydana gelen kazada önce yol kenarında bulunan istinat duvarına çarpan ambulans, daha sonra takla attı. Ahmet Ay olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan şoför Mehmet Seyhan, Acil Tıp Teknisyeni Hüseyin Koçak ile hasta yakınları Ramazan Ay, Cengiz Ay ve Olcay Durmaz, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Olcay Durmaz ile Cengiz Ay'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.