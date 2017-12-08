Ambulans şoförü olmak isteyen Berkant'ın hayali gerçek oldu

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde 4 Eylül İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene katılan Kaymakam Çetin Kılınç, özel eğitim öğrencisi 10 yaşındaki Berkant Küçük\'ün isteğini kırmadı ve okul bahçesine ambulans getirtip şoför koltuğuna oturttu.

Sarıgöl\'deki Hüseyin Sermin Tüfekçi Anaokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ellerinde pankartlarla 4 Eylül İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerini okullarında ziyaret etti. Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Anaokulu Müdürü Meryem Karakuş, İlkokul Müdürü Yalçın Duman, Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Sarıgöl Hüseyin Sermin Tüfekçi Anaokulu Müdürü Meryem Karakuş, çocukları kardeş okulda okuyan özel eğitime muhtaç öğrencilerle biraraya getirdiklerini belirterek \"Onlara birlikte olduğumuzu sezdirmek ve yeni arkadaşlar edinmelerini sağlamak istiyoruz. Bizler her zaman onların yanındayız. Özel eğitime muhtaç öğrencilerimizin de annelerini kutlamak istiyorum. Annelerin ne zorlukla çocuklarının üzerine eğildiklerini gözlemliyoruz\" dedi. Öğrencilerin, şiir ve şarkılar söylemesinin ardından Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün hazırlattığı plaketler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin annelerine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç tarafından verildi. Törende Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç da öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

DİREKSİYONU UZUN SÜRE BIRAKMADI

Özel eğitimde 4\'üncü sınıf eğitimi alan Berkant Küçük adlı bir öğrenci Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç\'ın yanına gidip \"Ben ambulans şoförü olmak istiyorum\" dedi. Kaymakam Kılınç, bunun üzerine telefonla hastaneyi arayıp okula ambulans getirdi. Berkant, sevinçle ambulansın direksiyonuna geçerek hayalinin gerçeklemesinin heyecanını yaşadı. Annesi Aynur Küçük\'ün de yalnız bırakmadığı Berkant, uzun süre ambulansın direksiyonunu bırakmadı. Siren çalarak arkadaşlarına gülümseyen Berkant\'ın mutluluğu izleyenleri duygulandırdı.



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