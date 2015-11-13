Ambulans şoförü Dursun'un çoklu ateşle öldürüldüğü ortaya çıktı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 25 Eylül’de çıkan olaylarda yaralıları almaya giderken aracın taranması sonucu hayatını kaybeden ambulans şoförü Şeyhmus Dursun’un otopsi tutanağı tamamlandı. Tutanakta Dursun’un çoklu ateşli silah yaralanmasının sonucunda hayatını kaybettiği yer aldı.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 25 Eylül’de çıkan çatışmalarda yaralananları almaya giderken ambulansa açılan ateş sonucu ambulans şoförü Şeyhmus Dursun hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanlığı, Dursun’un PKK tarafından açılan ateşle öldürüldüğünü belirtirken, bazı görgü tanıklarıyla Dursun’un abisi Şevket Dursun ise ambulansa polisin ateş açtığını öne sürmüştü.

Otopsi tutanağına göre Dursun 2’si öldürücü nitelikte olan 3 mermi çekirdeğinin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Dursun’un ölümüyle ilgili tutanakta yer alan bilirkişi ifadesinde şu ifadelere yer verildi:

"Cesede 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği isabet etmiş olup, müstakilen öldürücü nitelikte olduğu; cesede isabet eden 1 mermi çekirdeği parçasının ise öldürücü nitelikte olmadığı, cesetten 1 adet gömleksiz ateşli silah mermi çekirdeği, 3 adet ileri derece deforme gömlek parçası ve 2 adet ileri derecede deforme ateşli silah mermi çekirdeği parçası elde edildiği; kişinin ölümünün çoklu ateşli silah yaralanmasına bağlı seri kot, klavikula, verteba kırıkları ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği kanaatindeyim."