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Dünya

Ambulans personeli, okyanusu görmek isteyen kadının son arzusunu yerine getirdi

Queensland Ambulans Hizmetleri'nin, Facebook'ta paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü

24 Kasım 2017 05:15

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir ambulans personeli, okyanusu görmek isteyen ölüm döşeğindeki hastanın son arzusunu yerine getirdi.

Hervey plajında, ambulanstan indirilerek sedyesinde okyanusu seyreden ve deniz suyunun tadına bakan kadın, "Huzur içindeyim" dedi ve bir süre sonra hastaneye götürülürken yolda öldü.

İsmi açıklanmayan kadın, hayatının son saatlerini hastane sağlık personelinin gözetimi altında geçirmek üzere hastaneye naklediliyordu.

Queensland Ambulans Hizmetleri'nin, Facebook'ta paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. Fotoğrafa, ambulans personelini öven, duygusal yorumlar yazıldı.

Ambulans görevlisi Graeme Cooper, iki hafta önce de okyanusa götürdükleri kadının huzur içinde öldüğünü belirterek, "Hayat yolculuğunun sonuna gelen bir insanla ilgilenmek çok özel bir şeydi. Çok güçlü, çok etkileyici bir an, paha biçilmez bir deneyimdi" dedi.

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