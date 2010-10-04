T24 LogoT24 Logo
Gündem

AMBULANS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI KONYA (A.A)

04 Ekim 2010 13:00

-AMBULANS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI KONYA (A.A) - 04.10.2010 - Konya'da 3 gün önce doğan bebeği rahatsızlığı nedeniyle hastaneye taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı. Bebeğin öldüğü kazada 5'i sağlık görevlisi 9 kişi yaralandı. Karaman'da 3 gün önce dünyaya gelen bebeğin zatürreye yakalanması üzerine Konya'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Gültekin Öztaş idaresindeki 70 ER 443 plakalı Karaman İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Sedirler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Mahmut Y. idaresindeki 48 SE 078 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen ambulansın içindeki henüz ismi konulmayan bebek, baba Ecevit Kocabaş, ambulans şoförü Gültekin Öztaş, sağlık görevlileri Hasan Hüseyin Yalçın, Alparslan Genç, Makbule Karagöz ve Mehmet Özbayrak ile otomobil sürücüsü Mahmut Yılmazel ve yanındaki Medeni Büyükova ile İsmail Erdoğan yaralandı. Kaza yerinde kalbi duran bebek, kaldırıldığı Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24