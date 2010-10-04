-AMBULANS OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI KONYA (A.A) - 04.10.2010 - Konya'da 3 gün önce doğan bebeği rahatsızlığı nedeniyle hastaneye taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı. Bebeğin öldüğü kazada 5'i sağlık görevlisi 9 kişi yaralandı. Karaman'da 3 gün önce dünyaya gelen bebeğin zatürreye yakalanması üzerine Konya'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Gültekin Öztaş idaresindeki 70 ER 443 plakalı Karaman İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans, merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Sedirler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Mahmut Y. idaresindeki 48 SE 078 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen ambulansın içindeki henüz ismi konulmayan bebek, baba Ecevit Kocabaş, ambulans şoförü Gültekin Öztaş, sağlık görevlileri Hasan Hüseyin Yalçın, Alparslan Genç, Makbule Karagöz ve Mehmet Özbayrak ile otomobil sürücüsü Mahmut Yılmazel ve yanındaki Medeni Büyükova ile İsmail Erdoğan yaralandı. Kaza yerinde kalbi duran bebek, kaldırıldığı Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları farklı hastanelerde tedavi altına alındı.