T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ambulans otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesi'nde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 sağlık personeli hafif yaralandı

16 Ekim 2017 03:36

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesi\'nde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 sağlık personeli hafif yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir ihbar üzerine hasta almak için yola çıkan Sercan Taşkın yönetimindeki 35 HA 335 plakalı ambulans, Alican Bengisu yönetimindeki 35 KB 6187 plakalı otomobille çarpıştı. Ambulans, çarpışmanın etkisiyle savrularak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, ambulans sürücüsü Taşkın ile sağlık porsonelleri Şenay Baran ve Birgül Güner hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANDHAKarşıyakaKazaGirne BulvarıBirSercan TaşkınHAAlican BengisuKBAmbulansKazadaTaşkınBaranBirgül GünerYaralılarBölge EğitimAraştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24