Ambulans otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesi\'nde, ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 sağlık personeli hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir ihbar üzerine hasta almak için yola çıkan Sercan Taşkın yönetimindeki 35 HA 335 plakalı ambulans, Alican Bengisu yönetimindeki 35 KB 6187 plakalı otomobille çarpıştı. Ambulans, çarpışmanın etkisiyle savrularak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, ambulans sürücüsü Taşkın ile sağlık porsonelleri Şenay Baran ve Birgül Güner hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.