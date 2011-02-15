-AMBULANS KAZA YAPTI: 6 YARALI OSMANİYE (A.A) - 15.02.2011 - Osmaniye'de kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın otomobil ile çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kalp krizi geçiren Mehmet Dönmez'i (39) Osmaniye Devlet Hastanesine taşıyan özel bir hastaneye ait Osman Kütük'ün (28) kullandığı 34 BY 4742 plakalı ambulans, D-400 Karayolu Musa Şahin Bulvarı'nda, Elif Kaplan (29) yönetimindeki 01 LJ 897 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Elif Kaplan ile yanında bulunan eşi Fatih Kaplan (31), Mehmet Emin Demir (16) ve Mahmut Emrullah Demir (15), ambulanstaki hasta Mehmet Dönmez ve aynı araçtaki Birol Akıncı (46) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstaki hasta Mehmet Dönmez'in durumunun ciddi olduğu, diğerlerinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Soruşturma sürüyor.