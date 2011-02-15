T24 LogoT24 Logo
Gündem

AMBULANS KAZA YAPTI: 6 YARALI OSMANİYE (A.A)

15 Şubat 2011 16:03

-AMBULANS KAZA YAPTI: 6 YARALI OSMANİYE (A.A) - 15.02.2011 - Osmaniye'de kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansın otomobil ile çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kalp krizi geçiren Mehmet Dönmez'i (39) Osmaniye Devlet Hastanesine taşıyan özel bir hastaneye ait Osman Kütük'ün (28) kullandığı 34 BY 4742 plakalı ambulans, D-400 Karayolu Musa Şahin Bulvarı'nda, Elif Kaplan (29) yönetimindeki 01 LJ 897 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Elif Kaplan ile yanında bulunan eşi Fatih Kaplan (31), Mehmet Emin Demir (16) ve Mahmut Emrullah Demir (15), ambulanstaki hasta Mehmet Dönmez ve aynı araçtaki Birol Akıncı (46) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstaki hasta Mehmet Dönmez'in durumunun ciddi olduğu, diğerlerinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24