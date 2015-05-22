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Ambulans helikopter kara yoluna acil iniş yaptı

Acil iniş yapan ambulans helikopter, doğum sonrası fenalaşan bir kadını taşıyordu

22 Mayıs 2015 01:59

Hakkari’de doğum sonrası aniden fenalaşan Hülya Çatal’ı aldıktan sonra havalanan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, hava muhalefeti nedeniyle Hakkari-Çukurca karayoluna acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Hakkari Devlet Hastanesi’nde doğum yapan ancak sonrasında durumu ağırlaşan ve Van'a sevk edilmesi için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikoptere alınan Çatal ve beraberindeki 4 kişi, Hakkari kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Depin mevkiinde sağanak yağmur yüzünden acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Pilotun görüş mesafesinin düştüğü belirtilirken, hasta Çatal ise bölgeye istenen ambulansla Van’a sevk edildi.

Hakkari-Çukurca Karayoluna iniş yapan helikopteri, teknik bir sorun nedeniyle kalkış yapamazken askerler de helikopterinin iniş yaptığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

 

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