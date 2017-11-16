Ambulans gelmeyince yaşlı kadın sedyeyle eve götürüldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da, felç geçirip 3 ay önce kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen yatağa bağımlı 78 yaşındaki Hatice Ata için istenilen ambulans gelmeyince, çocukları annelerini tekerlekli sedyeyle iterek yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evine götürdü. Durumu tesadüfen gören Vali Nurullah Naci Kalkancı\'nın talimatıyla gönderilen ambulanslara da çocuklar annelerini vermedi. Ambulanslar da arkadan aileyi takip etti.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 3 aydan beri tedavi gören Hatice Ata, bugün taburcu edildi. Ata\'nın çocukları Bilal Ata ve Arif Ata, annelerinin eve götürülmesi için 112\'yi arayıp ambulans istedi. Ancak iddiaya göre, yaklaşık 3 saat sedye üzerinde bekleyen Ata\'nın oğulları ambulans gelmeyince annelerini Yunus Emre Mahallesi\'ndeki hastaneden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi\'ndeki evine götürmek için tekerlekli sedyeyle yola çıktı.

VALİ TESADÜFEN GÖRDÜ

Bu sırada Gerger İlçesi\'nden makam aracıyla dönen Vali Nurullah Naci Kalkancı, Atatürk Bulvarı\'nda tesadüfen Ata ailesini gördu. Makam aracını durdurup yaşlı kadının oğulları ile görüşen Vali Kalkancı, sağlık görevlilerini çağırdı. Hatice Ata\'nın çocukları, Vali\'nin talimatıyla bulvara gelen 2 ambulansa annelerin bindirmek istemedi. Vali Kalkancı, Ata kardeşlerin telefon kayıtlarını inceleyerek konunun araştırılması talimatını verip, olay yerinden ayrıldı. Ata kardeşler annelerini yine iterek sedyeyle eve götürürken, 2 ambulans da arkadan aileyi takip etti.

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