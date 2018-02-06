Ambulans ekibi daimi hastalarla aile oldu

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi’ne ait hasta nakil ambulansı ile bir yıl içinde yatağa bağımlı, tam ve kısmi felç geçiren bine yakın kişi hastaneden eve, evden hastaneye ücretsiz olarak götürüldü. Ev ve hastane arası gerçekleşen yolculukta ambulansın daimi hastaları sürekli görüştükleri sağlık çalışanlarıyla bir aile haline geldi.

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilçede yaşayan ağır durumdaki hastalara mavi şeritli ambulansla ücretsiz nakil hizmeti veriyor. Paramedik, hasta taşıyıcı ve şoförden oluşan ekip; kemoterapi ve radyo terapi alan, ortopedi ameliyatı olan, yatağa bağımlı hastalar, tam ve kısmi felç geçiren kişileri evden hastaneye, hastaneden eve taşıyor. Nakil yapılan hastaların bilincinin açık olması, kanamalı hasta olmaması, engelli ve yatağa bağımlı olması gerekiyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hemşehrilerimizin hastane ya da evlerine sağlıklı bir şekilde nakil işlemlerini sağlıyoruz. Yaşlı, yalnız, hasta ve zor durumdaki bütün ilçe sakinlerimizin yanındayız” dedi.

AMBULANSTA ACI TATLI BİRÇOK OLAYA TANIKLIK EDİYORLAR

Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar en geç bir gün önceden randevu alıyor. Bu yolculuk sırasında hasta nakil ekibi, ambulans içerisinde acı ve tatlı birçok olaya da tanıklık ediyor. Personel bazen kimsesi olmayan yalnızlara ve yaşlılara evlat oluyor, bazen de hastası başında üzgün ve bitkin durumdakilere teselli veriyor.

Sağlık çalışanları ambulansın daimi hastalarıyla zamanla kaynaşarak adeta bir aile gibi oldu. Omurilik felci geçiren 60 yaşındaki Zühre Serbestoğlu, \"Bizim çocuklar gelmiş” diye karşıladığı personele ikramlarda bulunuyor.

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