-AMBULANS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ SARIKAMIŞ (A.A) - 07.07.2011 - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karip Gerekçi'nin kullandığı Kars Devlet Hastanesine ait 36 EE 481 plakalı ambulans, Erzurum'a hasta bıraktıktan sonra Kars'a dönerken, Kars-Sarıkamış karayolunun Asboğa köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, ambulans şoförü Gerekçi olay yerinde, araçta bulunan hemşire Selma Kızgın ise kaldırıldığı Kars Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.