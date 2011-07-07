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AMBULANS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ SARIKAMIŞ (A.A)

07 Temmuz 2011 13:14

-AMBULANS DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ SARIKAMIŞ (A.A) - 07.07.2011 - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karip Gerekçi'nin kullandığı Kars Devlet Hastanesine ait 36 EE 481 plakalı ambulans, Erzurum'a hasta bıraktıktan sonra Kars'a dönerken, Kars-Sarıkamış karayolunun Asboğa köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada, ambulans şoförü Gerekçi olay yerinde, araçta bulunan hemşire Selma Kızgın ise kaldırıldığı Kars Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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