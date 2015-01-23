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Ekonomi
Deutsche Welle

AMB'nin tahvil alım kararı piyasaları hareketlendirdi

AMB Başkanı Mario Draghi'nin açıkladığı trilyon euroluk tahvil alım programı borsaların yükselişe geçmesine yol açarken Euro'nun düşüşü sürdü.

23 Ocak 2015 11:58


Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, varlık alım programı başlatıldığını duyurmuş, deflasyon tehdidini önlemek amacıyla piyasalara 1,14 trilyon Euro pompalanacağını açıklamıştı.

Euro, Draghi'nin açıklamasının ardından son 12 yılın en düşük seviyesine yaklaştı. Borsalar ise açıklamaya yükselişle karşılık verdi.

Moscovici'nin açıklaması

AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, AMB'nin varlık alım programını memnuniyetle karşıladı.

Moscovici, "Handelsblatt" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "AMB Başkanı Draghi'nin Euro Grubu'nun genelinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini" söyledi.

Moscovici, varlık alım programını "düşük enflasyon ve zayıf büyüme oranına verilmiş doğru bir yanıt" olarak tanımladı. Deflasyon riskine işaret eden Moscovici, "Deflasyonu başlamadan önlemek gerekiyordu" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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