AMB'nin tahvil alım kararı piyasaları hareketlendirdi



Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, varlık alım programı başlatıldığını duyurmuş, deflasyon tehdidini önlemek amacıyla piyasalara 1,14 trilyon Euro pompalanacağını açıklamıştı.

Euro, Draghi'nin açıklamasının ardından son 12 yılın en düşük seviyesine yaklaştı. Borsalar ise açıklamaya yükselişle karşılık verdi.

Moscovici'nin açıklaması

AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici, AMB'nin varlık alım programını memnuniyetle karşıladı.

Moscovici, "Handelsblatt" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "AMB Başkanı Draghi'nin Euro Grubu'nun genelinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini" söyledi.

Moscovici, varlık alım programını "düşük enflasyon ve zayıf büyüme oranına verilmiş doğru bir yanıt" olarak tanımladı. Deflasyon riskine işaret eden Moscovici, "Deflasyonu başlamadan önlemek gerekiyordu" dedi.