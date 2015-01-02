AMB'nin 2015 gündemi



AMB tarafından tehlikeli olarak değerlendirilen düşük enflasyon oranında oynama henüz sağlanamadı. AMB'nin piyasaya ucuz ve bol miktarda para boca etmesi de istenen ekonomik canlılığı geliştirmeye yetmedi. Koşullar, AMB'nin yeni yılda varlık alımları yapacağı yolundaki spekülasyonların artışına neden oluyor.

AMB'nin varlık alımı paketi hazırlamasını isteyenler, bu adımla birlikte ekonominin canlanacağını, enflasyon oranının da AMB'nin istediği seviyeye çekileceğini savunuyor. AMB Başkanı Mario Draghi, geniş ölçekli parasal genişleme (QE) olasılığının arttığı sinyalini verdi. Uygulama, geniş tabanlı tahvil alımlarını da öngörüyor. Draghi'nin Almanya'nın muhalefetine rağmen AMB Guvernörler Kurulu'ndan bu yönde bir karar çıkarabileceği belirtiliyor.

Guvernörler Kurulu 6 haftada bir toplanacak

AMB Guvernörler Kurulu bu yıldan itibaren gösterge faiz oranını 6 haftada bir gözden geçirecek. Bunun için ilk toplantı tarihi 22 Ocak olarak öngörüldü. Şimdiye kadarki uygulama, Guvernörler Kurulu'nun her ayın ilk perşembe günü toplanarak gösterge faiz oranını görüşmesini öngörüyordu. Piyasaların faiz oranlarının açıklanması nedeniyle her seferinde aşırı gerginlik yaşadığını belirten Draghi, gereksiz sonuçların önünü almak amacıyla süreyi uzattıklarını söyledi.

AMB 'nin Frankfurt'taki yeni merkezinin resmi açılışı 18 Mart'ta yapılacak. Biri 185 diğeri 165 metrelik iki camdan kule ile birinci derece tarihi eser olarak koruma altında olan eski hal binasından meydana gelen AMB merkezi, 2 bin 900 çalışana mekân sağlıyor. Merkezin maliyeti inşaat boyunca sürekli arttı. Son açıklanan tahmin 1,3 milyar euro. Kesin rakam bu yılın sonunda belli olacak.

AMB'ye saydamlık geliyor

Yeni yılla birlikte AMB'de gündeme gelen yeniliklerden bir başkası, saydamlık alanında olacak. AMB Guvernörler Kurulu'nun toplantı tutanaklarının özeti, bir sonraki toplantıdan önce kamuoyuna açılacak. Tutanaklar 30 yıl sonra kamuoyuna açıklanmak üzere gizli tutuluyordu. Draghi, uygulamayı şu sözlerle savunuyor: "Saydamlık, AMB'nin başvurduğu önlemlerin izahı açısından son derece önemli. Zira halkın para politikalarına güven duyması çok önemli."

AMB Guvernörler Kurulu'nda şimdiye kadar her ülke bir oya sahipti. Ancak 2003 tarihli bir düzenlemeye bağlı olarak 2015'ten itibaren bu kural değişecek. Düzenleme, kurulun 18'den fazla üyeye sahip olması halinde oy hakkının rotasyona tabi olmasını öngörüyor. Litvanya'nın üyeliğiyle birlikte Euro Grubu'na dahil ülke sayısı 19'a çıktığından oylamada yeni sisteme geçilecek. Örneğin Mayıs ayında Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann AMB Guvernörler Kurulu'nda oy hakkından yoksun olacak.

'Oy hakkı düzenlemesi Almanya'nın gücünü tırpanlar'

Oy hakkına ilişkin düzenleme, Euro Grubu'nun merkezi karar organının genişlemeye rağmen etkin ve hızlı bir şekilde karar alabilmesini hedefliyor. Bazı gözlemciler yeni düzenlemenin Almanya'nın gücünü tırpanlayacağını savunuyor, diğerleri ise eski uygulamada da her ülkenin eşit oy hakkına sahip olduğuna dikkat çekerek Almanya açısından değişen bir şey olmayacağını kaydediyor.

Deutsche Bank'ın Başekonomisti David Folkerts-Landau, "faiz oranlarının düşük kalmaya, Merkez Bankalarının piyasalara para pompalamaya devam edeceğini" belirtiyor. AMB, faizlerin uzun vadede sıfır dolaylarında tutulacağını sık sık vurgulamıştı. Ancak gösterge faiz oranının yüzde 0,05 seviyesinin de altına inmesini kimse beklemiyor. Zaten Draghi de "faiz oranlarında alt sınıra ulaşıldığını" açıklamıştı.