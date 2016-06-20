Amberin Zaman'dan Yıldıray Oğur'a: Bu kadar çirkinleşeceğini ummazdım...

Gazeteci Amberin Zaman ile Yıldıray Oğur, Twitter’da tartıştı. Amberin Zaman’ın Twitter hesabından Yıldıray Oğur’un 3 Aralık 2009’da Taraf gazetesinde yazdığı “Ergenekon’un İngiliz avukatı” başlıklı yazısını paylaşarak “Madem günah çıkartılıyor Gareth Jenkins'e de bir özür borçunuz var” demesiyle başlayan tartışmada, Yıldıray Oğur’un düğününde Amberin Zaman’ın hediyesi de konuşuldu. Yıldıray Oğur’un Amberin Zaman’a Ergenekon davasını kastederek, “O davalar için tek kelime etmemiş yakın arkadaşlarına musallat ol önce” demesi üzerine, Amberin Zaman, “Sen bana defalarca musallat oldun ama ses etmedim. Çünkü geçmişe dayanan bir hukukumuz vardı. Düğününe dahi gelmiştim” yanıtını verdi. Yıldıray Oğur ise “Taktığın çeyrek altını geri istemeyeceksin umarım” karşılığını verdi. Amberin Zaman, Oğur’un ‘çeyrek altın’lı sözüne “Bu kadar çirkinleşeceğini ummazdım Sana altın filan da takmadım. Çok yazık” dedi.

Yıldıray Oğur, Amberin Zaman’a “Düğün kasedine bakacağım. Bi çeyrek takmadıysan sahiden yazık” dedikten sonra, Zaman düğün hediyesini açıkladı:

“Hiç zahmet etme. Madem düzey bu; size çok özenerek seçtiğim resim çerçevesi hediye etmiştim Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz”

Yıldıray Oğur’un son tweeti ise şöyle oldu:

“Eyvallah, bu kısmı espriydi. Google translate den tercüme edip, mention sona modundan çıkabilirsin”

Amberin Zaman ile Yıldıray Oğur’un tartışması şöyle: