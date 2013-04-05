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Amberin Zaman: İşimden kovulmayı bir şeref nişanı gibi taşıyacağım

Zaman, Twitter'daki hesabında 'Bu dönemde merkez medyadaki işimden kovulmayı bir şeref nişanı gibi taşıyacağım' dedi

05 Nisan 2013 19:22

Eski Haber Türk gazetesi yazarı Amberin Zaman, kovulmasının ardından Twitter'da yayımladığı mesajda "diğer yürekli içerdeki ve dışarıdaki meslektaşlarımla birlikte" dedi.

Amberin Zaman, Twitter'da The Economist dergisinde bugün yayımlanan Türkiye'de basın özgürlüğü hakkındaki haber makalesinin kovulmasından önce verildiğini belirterek durumu 'ironik' olarak niteledi.

Zaman "Bugün ilk kez tam teşekküllü Türkiyeli olduğumu hisettim.Bir ailemin olduğunu farkettim.Oysa öteki olduğumu sanıyordum.Hepinize teşekkürler" dedikten sonra Haber Türk'te yayımladığı son yazısını paylaştı.

 

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