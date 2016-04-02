T24 LogoT24 Logo
Dünya

Amberin Zaman: Cumhurbaşkanı’nın ABD ziyaretinden herkese saldıran korumalar akılda kaldı

“Korumaların kendilerini dokunulmaz ve hukukun üstünde gördükleri de belliydi”

02 Nisan 2016 00:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde yapacağı konuşma öncesinde korumaların gazetecilere müdahale etmesi ve özelikle gazeteci Amberin Zaman'a hakaret etmesi dünya medyasında geniş yankı buldu. Zaman, "Cumhurbaşkanı'nın Amerika gezisi denince akıllara kazınan imaj bu. Herkese saldıran korumalar kaldı hafızlarda. Türkiye'nin imajı yerle bir” dedi.

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın hazırlayıp sunduğu 'Bidebunudinle' programında konuşan Diken yazarı Zaman’ın açıklamaları şöyle:

“Kim olduğumu biliyorlardı. Kendilerini dokunulmaz ve hukukun üstünde gördükleri de belliydi. Burada da istediğimizi yaparız havası vardı. Amerikan polisinin de şaşkın şaşkın bakması bizi daha da sinirlendirdi. Türkiye'de bunu yapabiliyorlar da Amerika'da nasıl yapabiliyorlar. Buradaki polis buna nasıl seyirci kalır.”

"Cumhurbaşkanı'nın Amerika gezisi denince akıllara kazınan imaj bu. Herkese saldıran korumalar kaldı hafızlarda. Türkiye'nin imajı yerle bir.”

"Sözlü tacize ilişkin somutlaştırabilecek kanıtım yok. Korumalar daha sonra konuşmaya giden Türkiye uzmanına benim anlattıklarımı inkar etmişler, yalan söylemişler.”

 

ETİKETLER

amberin zamanabderdoğankoruma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24