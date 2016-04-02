Amberin Zaman: Cumhurbaşkanı’nın ABD ziyaretinden herkese saldıran korumalar akılda kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde yapacağı konuşma öncesinde korumaların gazetecilere müdahale etmesi ve özelikle gazeteci Amberin Zaman'a hakaret etmesi dünya medyasında geniş yankı buldu. Zaman, "Cumhurbaşkanı'nın Amerika gezisi denince akıllara kazınan imaj bu. Herkese saldıran korumalar kaldı hafızlarda. Türkiye'nin imajı yerle bir” dedi.

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın hazırlayıp sunduğu 'Bidebunudinle' programında konuşan Diken yazarı Zaman’ın açıklamaları şöyle:

“Kim olduğumu biliyorlardı. Kendilerini dokunulmaz ve hukukun üstünde gördükleri de belliydi. Burada da istediğimizi yaparız havası vardı. Amerikan polisinin de şaşkın şaşkın bakması bizi daha da sinirlendirdi. Türkiye'de bunu yapabiliyorlar da Amerika'da nasıl yapabiliyorlar. Buradaki polis buna nasıl seyirci kalır.”

"Cumhurbaşkanı'nın Amerika gezisi denince akıllara kazınan imaj bu. Herkese saldıran korumalar kaldı hafızlarda. Türkiye'nin imajı yerle bir.”

"Sözlü tacize ilişkin somutlaştırabilecek kanıtım yok. Korumalar daha sonra konuşmaya giden Türkiye uzmanına benim anlattıklarımı inkar etmişler, yalan söylemişler.”