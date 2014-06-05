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Ekonomi
Deutsche Welle

AMB'den faiz tırpanı

AMB ana faiz haddini tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 0,15'e indirdi. Enflasyonu canlandırmayı amaçlayan merkez bankası kredi musluğunu kısan bankalara da cezai faiz uygulayacak.

05 Haziran 2014 18:26


Avrupa Merkez Bankası (AMB) gösterge faizi on baz puan daha düşürerek yüzde 0,15'e indirdi. AMB yönetim kurulu ana faiz haddini bütün zamanların en düşük seviyesine çekerken aynı zamanda ticari bankalar için ceza faizi uygulaması da başlattı. Her gün merkez bankasına 156 milyar euro yatıran özel bankalar ekonominin canlanması için şirketlere kredi açmak yerine merkez bankasında tuttukları mevduat için yüzde 0,1 oranında faiz ödeyecek.

Enflasyonun aylardır son derece düşük seviyede kalması ve deflasyon tehlikesinin baş göstermesi nedeniyle para politikasında alışılmışın dışında önlemlere başvuran AMB yatırımların artmasını kolaylaştırmak için kredi maliyetini düşürmeyi amaçlıyor. Ekonomik canlanma yoluyla enflasyonun artmasını sağlamaya çalışan merkez bankası negatif faiz uygulamasının da hayat pahalılığı artışını hızlandırmasını umuyor.

Özel bankaların mevduat fazlasını kredi şeklinde işletme ve üreticiye kullandırması amacıyla ek önlemlere de başvuruldu. AMB deflasyonist tehlikeye karşı yüzde ikilik enflasyon hedefi belirlemiş ancak Euro Bölgesi enflasyon oranı yüzde 0,5'e kadar gerilemişti. AMB Başkanı Mario Draghi, enflasyonun uzun süre düşük seviyede kalmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Fiyatların bütün mal ve hizmet gruplarında gerilemesi anlamına gelen deflasyon, işletmeleri yatırım yapmaktan alıkoyuyor ve tüketicinin de fiyatların daha da düşeceği beklentisiyle harcamalarını ertelemesine yol açıyor. Mario Draghi deflasyon sarmalına girildiği takdirde henüz filizlenmeye başlayan ekonomik canlanmanın yerini durgunluğa bırakmasından endişe ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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