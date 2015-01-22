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Ekonomi
Deutsche Welle

AMB'de kritik toplantı

Gösterge faiz oranını belirlemek üzere toplanan Avrupa Merkez Bankası Guvernörler Kurulu'nun ülke tahvil alım programı konusunda karar alması bekleniyor.

22 Ocak 2015 12:17


AMB Guvernörler Kurulu bu yıldan itibaren gösterge faiz oranını 6 haftada bir gözden geçirmeyi kararlaştırmıştı. Kurul yeni düzenleme doğrultusunda ilk toplantısını bugün yapıyor. Şimdiye kadarki uygulama, Guvernörler Kurulu'nun her ayın ilk perşembe günü toplanarak gösterge faiz oranını görüşmesini öngörüyordu. Piyasaların faiz oranlarının açıklanması nedeniyle her seferinde aşırı gerginlik yaşadığını belirten AMB Başkanı Mario Draghi, gereksiz sonuçların önünü almak amacıyla sürenin 6 haftaya çıkarılmasını sağlamıştı.

AMB Guvernörler Kurulu'nun gösterge faiz haddinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 0.05 seviyesinde tutma kararı alması bekleniyor. Faiz haddi, geçen yılın eylül ayından bu yana tarihinin en düşük seviyesinde bulunuyor. AMB, düşük faiz haddiyle ekonominin canlanmasını ve emisyon üzerinden enflasyonu arttırmayı hedefliyor. Düşük faiz oranı, bankaların bireysel ve kurumsal tüketicilere sunduğu kredilerin maliyetini azaltıyor.

Ülke tahvil alım programı

Toplantıda ayrıca ülke tahvil alım programı konusunda bir karar alınması öngörülüyor. AMB'nin varlık alımı paketi hazırlamasını isteyenler, bu adımla birlikte ekonominin canlanacağını, enflasyon oranının da AMB'nin istediği seviyeye çekileceğini savunuyor. AMB Başkanı Draghi, geniş ölçekli parasal genişleme (QE) olasılığının arttığı sinyalini vermişti. Tahvil kararının çıkmasına mutlak gözüyle bakan uzmanlar, miktar konusunun piyasalarda gergin bir bekleyişe yol açtığına dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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