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Spor

AMBARGOYU ORYANTİRİNG İLE DELECEK ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 14:19

-AMBARGOYU ORYANTİRİNG İLE DELECEK ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Sporda uluslararası alanda ambargoyla karşılaşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Balkan Oryantiring Şampiyonası'na ilk kez gözlemci sıfatıyla katılacak. Oryantiring Federasyonu Başkanı Mehmet Genç, KKTC'nın Bulgaristan'ın Belogradchik kentinde 1-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada, kendi adıyla yer alacağını söyledi. Genç, Türkiye'de Mart ayında gerçekleştirilen Balkan ülkeleri toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adını gündeme getirdiklerini ve bunun altyapısını sağladıklarını kaydetti. KKTC'nin oryantiring için avantajlı bir ülke olduğunu ve burada federasyonlaşma için gerekli kulüplerin oluşturulduğunu ifade eden Genç, şöyle konuştu: ''Türkiye içindeki yarışmalara katılarak Türk Milli Takımı'na girebilirler. Böylece yurt dışında da yarışabilirler. Ancak biz istiyoruz ki kendi ayakları üzerinde, kendi bayrakları altında KKTC olarak uluslararası yarışmalara katılsınlar. Şu an yasal bir sorunları yok. Gelecek hafta Bulgaristan'da yapılacak Balkan Şampiyonası'na gözlemci olarak katılacaklar. Her türlü yazışma yapıldı. Uluslararası alanda oryantiringde ilk kez yer alacaklar. Kendi adlarıyla katılacaklar.'' Kuzey Kıbrıslı sporcuların bir çok branşta uluslararası müsabakalara katılma konusunda zorluklarla karşılaştığını ifade eden Genç, ''Biz işin Dışişleri Bakanlığını ilgilendiren tarafıyla ilgilenmiyoruz. Politik yönü bizim dışımızda. Ancak oryantiringin gelişip yaygınlaşması için Güney Doğu Avrupa ülkelerinde olumsuz bir görüş yok. Ancak KKTC bayrağı oraya çekildiğinde ne gibi tepki olur bilmiyoruz.''

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