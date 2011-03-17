-AMBARGOYU DELME GİRİŞİMİNE SUÇÜSTÜ NEW YORK (A.A) - 17.03.2011 - BM diplomatik kaynakları, Güney Kore ve Singapur'da, İran'a giden bir uçak ve bir gemide, bu ülkeye yönelik ambargoyu delecek şekilde şüpheli nükleer ve askeri malzeme ele geçtiğini bildirdiler. Diplomatik kaynaklar, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yaptırımlar komitesine verilen bir rapor temelinde yaptıkları açıklamada, Güney Kore makamlarının aralıkta Seul havaalanında bir kargo uçağında 400'den fazla şüpheli tüp ele geçirdiklerini belirterek, bu tüplerin nükleer tesislerde kullanılan türden olduğunun altını çizdiler. Aynı kaynaklar, eylülde de Singapur limanında bir gemide füzelerde kullanılabilen alüminyum tozunun ele geçtiğini belirttiler. İki şüpheli yükün de İran'a gittiğine işaret eden diplomatik kaynaklar, ele geçen şüpheli yüklerin kamuoyuna açıklanmadığını kaydettiler. BM'de görevli bir başka diplomat da bu bilgileri teyit ederek, yaptırımlar komitesinin, Tahran rejimine karşı yaptırımların uygulanması konusunda hazırlanan son uzmanlar raporunun görüşüldüğü sırada bu gelişmeleri inceleyeceğini belirtti. Aynı diplomat, bu yeni bilgilerin şu anki yaptırımların en azından daha sıkı uygulanması yönündeki çağrıları güçlendireceğini bildirerek, "Hala ambargo kararını uygulamayan çok ülke var" dedi.