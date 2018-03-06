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Ambalajlı su raporu açıklandı; içtiğiniz su ne kadar temiz?

Rapor, Türkiye'deki ambalajlı su markalarının verilerini bir bütün olarak ele aldı

06 Mart 2018 14:02

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin hazırladığı 'ambalajlı su raporu' güncellendi. Raporda, su markası, kaynağın bulunduğu şehir, suda asla olmaması gereken biyolojik, kimyasal, radyolojik değerler ile su da mutlaka olması beklenen mineral değerleri ve suyun PH'ını gösteren bölümler açıklandı.

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin beş yıl önce hazırladığı 'ambalajlı su raporu' 14’üncü kez güncellendi.

Sol'da yer alan habere göre; Gıda Hareketi'nin su, maden, kimya ve biyoloji dalında mütehassıs kimselerin birikimleri ile ulusal ve uluslararası kurumların su konusundaki standartlarının bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan rapor, Türkiye'deki ambalajlı su markalarının verilerini bir bütün olarak ele alıyor.

Su Raporunda su markası, kaynağın bulunduğu şehir, suda asla olmaması gereken biyolojik, kimyasal, radyolojik değerler ile su da mutlaka olması beklenen mineral değerleri ve suyun PH'ını gösteren bölümlerden oluşuyor. Kırmızı renkli bölüm, su da asla olması istenmeyen tehlikeli maddelerin nispetlerini gösterirken, yeşil bölüm ise mineral ve PH değerlerini gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı'nın analizleri sonucu oluşturulan rapora ulaşmak için tıklayın.

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