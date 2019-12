-AMBALAJINA BAK ŞEKERİ AL DENİZLİ (A.A) - 31.08.2010 - Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla stantlarda yerlerini alan şekerlerin ambalajları geçen yıllara göre daha da küçüldü, görücüye çıkan şekerlerde bu yıl moda kağıt ambalajlar. Rengarenk ambalajlarıyla bayramların vazgeçilmezleri olan şekerler her geçen gün daha farklı şekillere bürünüyor. Küçülen şekerlerde rağbet daha çok çikolata çeşitlerine kayarken, fiyatların geçen yıla oranla pek fazla farklı olmadığı belirtiliyor. Denizli'de emektar şeker ustası Necip Helvacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şekerlerin boyutlarının küçüldüğünü, artık halkın kaba ambalajlı şekerlere rağbet göstermediğini kaydetti. Şekerciliğe 1938 yılında Babadağ'da başlayan ve şu an dördüncü kuşak tarafından Denizli'de faaliyetlerini sürdüren Hacı Şerif'in sahiplerinden şekerci Necip usta, çikolata, kağıtlı şeker ve lokum satışlarının diğer çeşitlere göre daha çok satıldığını ifade ederek, ''Fiyatlar geçen seneye nazaran fazla bir artış yok. İnsanların alabileceği durumda. Her bütçeye uygun şekerler var. Şeker fiyatları 4 lira ile 40 lira arasında değişiyor. Artık insanlar şekerin tadının yanı sıra ambalajına da önem veriyor. Dolayısıyla da şekerciler de vatandaşın isteği doğrultusunda şekeri daha estetik ambalajlarla tüketiciye sunma gayreti gösteriyor'' dedi. Şeker ve çikolata alanların önce ambalajına dikkatlice baktığını söyleyen Helvacı, ''Şekerin tadı ikinci sırada geliyor. İnsanlar gözlerine hitap edeni almaya öncelik veriyorlar. Paketlemeye, ikram etmeye kadar görsellik önem kazandı. Bizler de vatandaşların istekleri doğrultusunda daha ilgi çekici ambalajlarda şekerler sunmaya gayret gösteriyoruz'' diye konuştu.