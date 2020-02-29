Ambalaj ve elektronik eşyada beyanname verme için son tarih 2 Mart

Yılbaşında devreye giren uygulama kapsamında poşetin ardından lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalaj için geri kazanım katılım payı beyannameleri, 2 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek.

Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken, uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl geçildi.

ntv'nin haberine göre; lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren devreye alındı.

Bu çerçevede poşet için adet başına 18 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı, lastikler için türüne göre adet başına 2-10 lira, akümülatörler için kilogram başına 5-50 kuruş, piller için kilogram başına 2-15 lira, yağlarda kilogram başına 10-50 kuruş, elektrikli ve elektronik eşyalarda kilogram başına 20-30 kuruş, ilaçlarda kutu ya da şişe başına 1 kuruş, ambalajlarda (plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlar) litresine göre 1-10 kuruş olarak belirlendi.

Bu ürünleri ithal edenler ile piyasaya sürenler ilk defa beyanname vererek, bu payı ödeyecek.