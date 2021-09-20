Ambalaj üreticisi Elif Holding'in Huhtamaki'ye satışı onaylandı

Ambalaj üreticisi Elif Holding'in Finlandiya merkezli Huhtamaki'ye satışı Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Huhtamaki, geçen ay Elif Holding’i 412 milyon Euro'ya satın almak için anlaştığını duyurmuştu.

Rekabet Kurumu, Finlandiya merkezli Huhtamaki'nin Türkiye ve Mısır'da operasyonları bulunan ambalaj üreticisi Elif Holding'i satın alma işlemine onay verdi.

Ağustos ayında anlaşmanın büyüklüğü 412 milyon Euro olarak açıklanmıştı. 2020'de Elif'in net satışları yaklaşık 163 milyon Euro'ydu. Şirket yaklaşık 1500 kişiyi istihdam ediyor.

Anlaşma kapsamında Elif, Huhtamaki'nin esnek ambalaj iş segmentinin bir parçası olacak.

Köprü finansman ile anlaşma

Satın almanın finansmanını desteklemek için Huhtamaki, aynı zamanda işlemde danışman olarak da görev yapan Citi ile 500 milyon dolarlık bir köprü finansman anlaşması imzalamıştı.

Ağustos ayında yapılan açıklamada satın almanın Huhtamaki'nin 2030 büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu, stratejik coğrafyalarda ölçeğin büyütüldüğü ve şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolundaki ilerlemesini desteklediği belirtildi.